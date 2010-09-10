Сообщение klonik » Вчера, 23:28

Сегодня не стало моей любимой бабушки. Для меня это первая смерть в семье. Нужно, как-то заниматься похоронами. А я даже не знаю с чего начать. Я не прошу сочувствия, а просто помогите советом. Куда мне сейчас лучше всего обратиться, чтобы организовали похороны?