Ритуальные услуги

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1594
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Ритуальные услуги

Сообщение klonik » Вчера, 23:28

Сегодня не стало моей любимой бабушки. Для меня это первая смерть в семье. Нужно, как-то заниматься похоронами. А я даже не знаю с чего начать. Я не прошу сочувствия, а просто помогите советом. Куда мне сейчас лучше всего обратиться, чтобы организовали похороны?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Ритуальные услуги

Сообщение zevc » Вчера, 23:52

Я могу вам порекомендовать Похоронный дом Бориса Гладилина. К большому сожалению, я тоже не так давно столкнулась со смертью. Я тоже не знала куда мне обращаться и что делать. Буду честно, что в этот период мне было совсем не до чего. Благо всю заботу на себя взяла моя родственница, за что ей очень благодарна. А ритуальное бюро Бориса Гладилина помог мне проводить мною любимого человека достойно в последний путь. Похороны были организованы по всем правилам.
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