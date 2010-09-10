Ритуальные услуги
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Ритуальные услуги
Сегодня не стало моей любимой бабушки. Для меня это первая смерть в семье. Нужно, как-то заниматься похоронами. А я даже не знаю с чего начать. Я не прошу сочувствия, а просто помогите советом. Куда мне сейчас лучше всего обратиться, чтобы организовали похороны?
Re: Ритуальные услуги
Я могу вам порекомендовать Похоронный дом Бориса Гладилина. К большому сожалению, я тоже не так давно столкнулась со смертью. Я тоже не знала куда мне обращаться и что делать. Буду честно, что в этот период мне было совсем не до чего. Благо всю заботу на себя взяла моя родственница, за что ей очень благодарна. А ритуальное бюро Бориса Гладилина помог мне проводить мною любимого человека достойно в последний путь. Похороны были организованы по всем правилам.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя