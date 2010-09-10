Тестомесы

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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Тестомесы

Сообщение Шапошникова » 23 май 2024, 07:58

Где продаются недорогие тестомесы?
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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Re: Тестомесы

Сообщение Радищева » Сегодня, 06:38

Таким оборудованием торгует компания АстраХлеб https://astrahleb.ru/product-tag/testomesy-abat/ Вот можете посмотреть в каталоге весь доступный на сегодняшний день их ассортимент. Касаемо цен то самая дешевая тестомесильная машина Abat ТМС-30НН-1Ц у них стоит 88000 рублей. У неё производительность 90 кг/ч
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