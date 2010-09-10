Тестомесы
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- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 87
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Тестомесы
Где продаются недорогие тестомесы?
Re: Тестомесы
Таким оборудованием торгует компания АстраХлеб https://astrahleb.ru/product-tag/testomesy-abat/ Вот можете посмотреть в каталоге весь доступный на сегодняшний день их ассортимент. Касаемо цен то самая дешевая тестомесильная машина Abat ТМС-30НН-1Ц у них стоит 88000 рублей. У неё производительность 90 кг/ч
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