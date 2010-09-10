Работа в эскорте

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1598
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Работа в эскорте

Сообщение zevc » Сегодня, 10:18

Здравствуйте! Девушки, как вы относитесь к эскорту? Как вы думаете, действительно ли можно заработать на этом большие деньги?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1595
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Работа в эскорте

Сообщение klonik » 51 минуту назад

Здравствуйте, не все к такой работе относятся положительно. Но те, кто уже в этой сфере давно знают, что это отличный способ заработка. Буквально несколько месяцев такой работы можно будет решить все свои финансовые возможности. Сейчас ведь есть агентства, например вот сайт одного из них https://elite-models-israel.com/ . Благодаря которым девушка находиться в безопасности. В случае каких-то неприятных ситуациях, они всегда помогают в их решение. При чем они перелет, организацию и поиск обеспеченных мужчин полностью на себя.
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