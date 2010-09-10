Работа в эскорте
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Работа в эскорте
Здравствуйте! Девушки, как вы относитесь к эскорту? Как вы думаете, действительно ли можно заработать на этом большие деньги?
Re: Работа в эскорте
Здравствуйте, не все к такой работе относятся положительно. Но те, кто уже в этой сфере давно знают, что это отличный способ заработка. Буквально несколько месяцев такой работы можно будет решить все свои финансовые возможности. Сейчас ведь есть агентства, например вот сайт одного из них https://elite-models-israel.com/ . Благодаря которым девушка находиться в безопасности. В случае каких-то неприятных ситуациях, они всегда помогают в их решение. При чем они перелет, организацию и поиск обеспеченных мужчин полностью на себя.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя