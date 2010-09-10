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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1598
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Кейтеринг

Сообщение zevc » Сегодня, 12:21

Доброго времени суток. На юбилей отца, хотим пригласить его бывших сослуживцев, так как он всю жизнь был военным. А сейчас военный на пенсии уже почти 20 лет. Хочу устроить все в военном стиле с полевой кухней, чтобы напомнить ему о былых временах. Скажите, куда мне обратиться, чтобы организовать такое мероприятие?
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