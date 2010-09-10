Кейтеринг
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Кейтеринг
Доброго времени суток. На юбилей отца, хотим пригласить его бывших сослуживцев, так как он всю жизнь был военным. А сейчас военный на пенсии уже почти 20 лет. Хочу устроить все в военном стиле с полевой кухней, чтобы напомнить ему о былых временах. Скажите, куда мне обратиться, чтобы организовать такое мероприятие?
Re: Кейтеринг
Доброго дня. Мы на 23 февраля организовывали такой праздник для наших мужчин. Организацию праздника мы доверили специалистам из https://kp125.ru . Они привезли полевую кухню, приготовили армейскую еду. Было большое разнообразие блюд, которые пришлись по вкусу даже самым капризным гурманам. И по цене вышло намного дешевле, чем, если бы готовили сами. И еще, имейте ввиду, что на их услуги всегда есть спрос, нужно обязательно договариваться заранее.
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