Сообщение zevc » Сегодня, 12:21

Доброго времени суток. На юбилей отца, хотим пригласить его бывших сослуживцев, так как он всю жизнь был военным. А сейчас военный на пенсии уже почти 20 лет. Хочу устроить все в военном стиле с полевой кухней, чтобы напомнить ему о былых временах. Скажите, куда мне обратиться, чтобы организовать такое мероприятие?