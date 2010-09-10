Кейтеринг

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1598
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Кейтеринг

Сообщение zevc » Сегодня, 12:21

Доброго времени суток. На юбилей отца, хотим пригласить его бывших сослуживцев, так как он всю жизнь был военным. А сейчас военный на пенсии уже почти 20 лет. Хочу устроить все в военном стиле с полевой кухней, чтобы напомнить ему о былых временах. Скажите, куда мне обратиться, чтобы организовать такое мероприятие?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Кейтеринг

Сообщение klonik » 28 минут назад

Доброго дня. Мы на 23 февраля организовывали такой праздник для наших мужчин. Организацию праздника мы доверили специалистам из https://kp125.ru . Они привезли полевую кухню, приготовили армейскую еду. Было большое разнообразие блюд, которые пришлись по вкусу даже самым капризным гурманам. И по цене вышло намного дешевле, чем, если бы готовили сами. И еще, имейте ввиду, что на их услуги всегда есть спрос, нужно обязательно договариваться заранее.
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