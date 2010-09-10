Свежие политические новости, СМИ
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Свежие политические новости, СМИ
Свежие политические новости читаете на каком-то одном любимом сайте или на агрегаторах по типу Дзена? Мне просто интересно стало, откуда люди черпают новости и какое СМИ в России является самым авторитетным. Можете поделиться информацией? Я читаю на Ведомостях и здесь, также изредка захожу на Дзен, но там частенько постят всё подряд, без перебора.
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