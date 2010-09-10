Свежие политические новости, СМИ

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Свежие политические новости, СМИ

Сообщение Buneyaz » Вчера, 21:28

Свежие политические новости читаете на каком-то одном любимом сайте или на агрегаторах по типу Дзена? Мне просто интересно стало, откуда люди черпают новости и какое СМИ в России является самым авторитетным. Можете поделиться информацией? Я читаю на Ведомостях и здесь, также изредка захожу на Дзен, но там частенько постят всё подряд, без перебора.
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