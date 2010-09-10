Ингредиенты для пищевого производства

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1597
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Ингредиенты для пищевого производства

Сообщение klonik » 38 минут назад

Ингредиенты для пищевого производства, где про это можно почитать?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1599
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Ингредиенты для пищевого производства

Сообщение zevc » 36 минут назад

Натуральные ингредиенты интересуют? Рекомендую вам не терять время и ознакомится вот с этим https://news-expert.org/politics/rusnab ... dstva.html материалом по вашей теме. Там все досконально описано, и ваш вопрос будет мигом решен) Сама подобным интересуюсь, так что советую почитать написанное не с потолка, а толковым автором)
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