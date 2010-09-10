Подскажите
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Подскажите
Месяц назад пришлось отключить домашний интернет, потому что за последний год цена повышалась четыре раза, плюс постоянные какие-то подписки, сильно дорого. Понимаю, что без интернета не сильно удобно, но переплачивать не хочу. Есть идеи, что с этим можно сделать?
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