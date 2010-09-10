Подскажите
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Подскажите
Месяц назад пришлось отключить домашний интернет, потому что за последний год цена повышалась четыре раза, плюс постоянные какие-то подписки, сильно дорого. Понимаю, что без интернета не сильно удобно, но переплачивать не хочу. Есть идеи, что с этим можно сделать?
Re: Подскажите
Нужно просто найти оператора, который честно работает. Узнать стоимость подключения домашнего интернета по вашему адресу в г Обь можно на официальном сайте провайдера https://2090000.ru/ob/internet-snt/ . Конкретно этот провайдер стоимость держит на уровне заявленной, подписок у них нет – пользуемся уже длительное время, никогда никаких проблем не было. Платим четко одну и ту же сумму.
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