Сообщение zevc » Сегодня, 15:52

Месяц назад пришлось отключить домашний интернет, потому что за последний год цена повышалась четыре раза, плюс постоянные какие-то подписки, сильно дорого. Понимаю, что без интернета не сильно удобно, но переплачивать не хочу. Есть идеи, что с этим можно сделать?