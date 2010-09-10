Драйвер

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Драйвер

Сообщение Fillana » Сегодня, 16:01

Слушайте, у меня драйвер видеокарты слетел. Видимо это из-за того, что игру скачала взломанную. И вот результат(( Что делать? Где теперь драйвер новый скачать?
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