Драйвер
Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
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Драйвер
Слушайте, у меня драйвер видеокарты слетел. Видимо это из-за того, что игру скачала взломанную. И вот результат(( Что делать? Где теперь драйвер новый скачать?
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