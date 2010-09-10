Драйвер
Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
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Драйвер
Слушайте, у меня драйвер видеокарты слетел. Видимо это из-за того, что игру скачала взломанную. И вот результат(( Что делать? Где теперь драйвер новый скачать?
Re: Драйвер
Да, очень даже может быть, что и правда игра тому виной. Взломанные игры могут содержать вирусы и другие вредоносные программы, которые могут повредить драйверы и вызвать проблемы с оборудованием. Так что я тоже бы рекомендовала вам переустановить драйвер видеокарты. Скачать его вы можете вот здесь: https://sdi.red Затем установите скачанный драйвер, следуя инструкциям на экране. После установки перезагрузите компьютер. После этого проблема со слетевшим драйвером должна быть решена.
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