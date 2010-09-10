Драйвер

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Драйвер

Сообщение Fillana » Сегодня, 16:01

Слушайте, у меня драйвер видеокарты слетел. Видимо это из-за того, что игру скачала взломанную. И вот результат(( Что делать? Где теперь драйвер новый скачать?
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Драйвер

Сообщение Raduznaya » Сегодня, 19:58

Да, очень даже может быть, что и правда игра тому виной. Взломанные игры могут содержать вирусы и другие вредоносные программы, которые могут повредить драйверы и вызвать проблемы с оборудованием. Так что я тоже бы рекомендовала вам переустановить драйвер видеокарты. Скачать его вы можете вот здесь: https://sdi.red Затем установите скачанный драйвер, следуя инструкциям на экране. После установки перезагрузите компьютер. После этого проблема со слетевшим драйвером должна быть решена.
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