Постройка дома
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Постройка дома
Купили участок с домом и баней, дом – под снос, будем строить новый. Баня хорошая, оставим. Хочется уже сейчас приезжать туда отдыхать, только баня даже террасы не имеет. То есть раздеться есть где, помыться тоже, а отдохнуть - уже негде.
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