Постройка дома

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1602
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Постройка дома

Сообщение zevc » Сегодня, 16:05

Купили участок с домом и баней, дом – под снос, будем строить новый. Баня хорошая, оставим. Хочется уже сейчас приезжать туда отдыхать, только баня даже террасы не имеет. То есть раздеться есть где, помыться тоже, а отдохнуть - уже негде.
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