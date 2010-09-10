Сообщение zevc » Сегодня, 16:05

Купили участок с домом и баней, дом – под снос, будем строить новый. Баня хорошая, оставим. Хочется уже сейчас приезжать туда отдыхать, только баня даже террасы не имеет. То есть раздеться есть где, помыться тоже, а отдохнуть - уже негде.