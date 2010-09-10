Постройка дома

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1602
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Постройка дома

Сообщение zevc » Сегодня, 16:05

Купили участок с домом и баней, дом – под снос, будем строить новый. Баня хорошая, оставим. Хочется уже сейчас приезжать туда отдыхать, только баня даже террасы не имеет. То есть раздеться есть где, помыться тоже, а отдохнуть - уже негде.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1600
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Постройка дома

Сообщение klonik » 24 минуты назад

Поставьте рядом с баней хозблок, тут dachamaster.ru можно посмотреть, какие они бывают. Есть варианты с дровниками, что в вашей ситуации очень даже актуально. Прикол в том, что этот хозблок вас на время строительства будет выручать – там и инструмент можно хранить, и отдыхать, при желании можно и санитарную зону там же организовать. У нас у родителей такой стоит, тоже строятся – нарадоваться не могут.
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