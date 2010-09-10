Подскажите

Обсуждение технологий разработки сайтов. Обмен опытом.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1602
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » 26 минут назад

Никогда ничего не понимала в ПК, тот, что у нас сейчас стоит как сервер, покупался и настраивался системным администратором. Тот, к сожалению, у нас больше не работает, поэтому появились проблемы – начали выскакивать ошибки, компьютер висит. Как это исправить?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Web-design»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость