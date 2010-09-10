Подскажите
Обсуждение технологий разработки сайтов. Обмен опытом.
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Подскажите
Никогда ничего не понимала в ПК, тот, что у нас сейчас стоит как сервер, покупался и настраивался системным администратором. Тот, к сожалению, у нас больше не работает, поэтому появились проблемы – начали выскакивать ошибки, компьютер висит. Как это исправить?
Re: Подскажите
Вызывайте отсюда https://ininsys.ru мастера, у них есть услуга по обслуживанию серверов. Советую вам после первой диагностики заключить договор на постоянное обслуживание. В этом случае вам следить за состоянием ПК не придется, это будет головной болью специалиста. Плюсом он сможет удаленно вам помогать, например, когда нужно будет просто обновить программу.
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