Сообщение zevc » Сегодня, 17:43

Никогда ничего не понимала в ПК, тот, что у нас сейчас стоит как сервер, покупался и настраивался системным администратором. Тот, к сожалению, у нас больше не работает, поэтому появились проблемы – начали выскакивать ошибки, компьютер висит. Как это исправить?