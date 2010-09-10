Одеяла
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Одеяла
Приветствую, подскажите, где можно купить нормальные одеяла? Решили на даче полностью обновить все спальные принадлежности, там печаль еще советских времен, все сыпаться стало от времени. Мне бы полуторок штук пять и двуспалок столько же.
Re: Одеяла
Доброго времени суток, я тут одеяла брала на прошлой неделе, тоже на даче решила все заменить. Ребятишки часто приезжают большой компанией, всем нужны спальные места и чем укрываться, я простеньких одеялок набрала, разного размера, у меня даже цена оптовая получилась) Еще нужно будет подушками озадачиться и постельным бельем. У них по домашнему текстилю очень хороший выбор.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: zevc и 4 гостя