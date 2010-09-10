Одеяла

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1602
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Одеяла

Сообщение klonik » Вчера, 19:12

Приветствую, подскажите, где можно купить нормальные одеяла? Решили на даче полностью обновить все спальные принадлежности, там печаль еще советских времен, все сыпаться стало от времени. Мне бы полуторок штук пять и двуспалок столько же.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1604
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Одеяла

Сообщение zevc » Вчера, 22:26

Доброго времени суток, я тут одеяла брала на прошлой неделе, тоже на даче решила все заменить. Ребятишки часто приезжают большой компанией, всем нужны спальные места и чем укрываться, я простеньких одеялок набрала, разного размера, у меня даже цена оптовая получилась) Еще нужно будет подушками озадачиться и постельным бельем. У них по домашнему текстилю очень хороший выбор.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя