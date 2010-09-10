Сообщение klonik » Вчера, 19:12

Приветствую, подскажите, где можно купить нормальные одеяла? Решили на даче полностью обновить все спальные принадлежности, там печаль еще советских времен, все сыпаться стало от времени. Мне бы полуторок штук пять и двуспалок столько же.