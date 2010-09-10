Камера

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1602
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Камера

Сообщение klonik » Сегодня, 19:56

Здравствуйте, дочь попросила купить ей камеру для начинающих. Сказала не такие уж космические деньги это все стоит, про что речь, где мне и что посмотреть? Я так понимаю она в блогерши записалась, с телефона видать видео не канает.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1604
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Камера

Сообщение zevc » 7 минут назад

Доброго времени суток, не факт, что в блогеры, может будущим топовым видеокорреспондентом станет, и все новостные ролики будут ей сняты в последствии) Нормальную камеру для начинающих тут посмотрите, не думаю, что сами сможете выбрать, вот я например вообще в них ничего не понимаю и разницы в камере за 50 и за 500 тысяч не виду вообще. Может на сайте можно проконсультироваться перед покупкой? Ну или у заказчика своего уточняйте)
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