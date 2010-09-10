Сообщение klonik » Вчера, 19:56

Здравствуйте, дочь попросила купить ей камеру для начинающих. Сказала не такие уж космические деньги это все стоит, про что речь, где мне и что посмотреть? Я так понимаю она в блогерши записалась, с телефона видать видео не канает.