Камера
Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
Модераторы: INFLICTED, Модераторы FORUM.RZN.info
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Камера
Здравствуйте, дочь попросила купить ей камеру для начинающих. Сказала не такие уж космические деньги это все стоит, про что речь, где мне и что посмотреть? Я так понимаю она в блогерши записалась, с телефона видать видео не канает.
Re: Камера
Доброго времени суток, не факт, что в блогеры, может будущим топовым видеокорреспондентом станет, и все новостные ролики будут ей сняты в последствии) Нормальную камеру для начинающих тут посмотрите, не думаю, что сами сможете выбрать, вот я например вообще в них ничего не понимаю и разницы в камере за 50 и за 500 тысяч не виду вообще. Может на сайте можно проконсультироваться перед покупкой? Ну или у заказчика своего уточняйте)
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