Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1605
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 12:10

Добрый день. Подруга пожаловалась, что стала страдать от ночных приступов кашля, говорит, что все это началось после того, как у нее появилась аллергия. Антигистаминные от таких приступов не способны помочь. Порекомендуйте пожалуйста, проверенный вами препарат, который поможет избавиться от таких приступов! Заранее благодарю за отклик!
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