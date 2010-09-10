Сообщение zevc » Сегодня, 12:10

Добрый день. Подруга пожаловалась, что стала страдать от ночных приступов кашля, говорит, что все это началось после того, как у нее появилась аллергия. Антигистаминные от таких приступов не способны помочь. Порекомендуйте пожалуйста, проверенный вами препарат, который поможет избавиться от таких приступов! Заранее благодарю за отклик!