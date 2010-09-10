Подскажите
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Подскажите
Добрый день. Подруга пожаловалась, что стала страдать от ночных приступов кашля, говорит, что все это началось после того, как у нее появилась аллергия. Антигистаминные от таких приступов не способны помочь. Порекомендуйте пожалуйста, проверенный вами препарат, который поможет избавиться от таких приступов! Заранее благодарю за отклик!
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