Подскажите
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Подскажите
Добрый день. Подруга пожаловалась, что стала страдать от ночных приступов кашля, говорит, что все это началось после того, как у нее появилась аллергия. Антигистаминные от таких приступов не способны помочь. Порекомендуйте пожалуйста, проверенный вами препарат, который поможет избавиться от таких приступов! Заранее благодарю за отклик!
Re: Подскажите
Всех приветствую. Моя соседка тоже мучилась от таких приступов кашля, об этом знает, наверняка, весь дом. У меня уже на третью ночь начал дергаться глаз, потому что я не могла отдыхать ни на работе ни даже дома. Решила ей помочь, видимо сама не могла подобрать хорошее лекарство. Нашла статью врачей, которые описывали про приступы кашля, вот тут все подробно описали, что и как лечить. Нашла для нее отличный препарат, приняв который, соседка перестала нас мучить своими ночными приступами кашля.
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