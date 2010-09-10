Где купить титан?
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Где купить титан?
Добрый день. Кто может подсказать - какие вообще сейчас цены на титановый прокат? А то наши поставщики их так взвинтили, что я даже не знаю - может в другом месте взять?
Re: Где купить титан?
Ну а как вы хотели? Все дорожает и титан - не исключение. Однако надо иметь ввиду, что разные поставщики устанавливают разную наценку. Да и закупочная цена может отличаться, и из-за этого цены такие разные в разных фирмах. Надо у крупных поставщиков этот металл брать - зачастую это намного выгодней бывает. Вот здесь, например, можете посмотреть какая сейчас цена на титановый прокат: https://super-splav.ru/titan
Re: Где купить титан?
Спасибо за наводку. Цены и правда весьма выгодные. А вы не знаете какие у них минимальные партии? Хотя там ведь есть контакты этой фирмы - надо с ними связаться и все разузнать
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