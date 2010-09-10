Где купить титан?

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JuniorX
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 20 фев 2016, 01:27

Где купить титан?

Сообщение JuniorX » Сегодня, 15:56

Добрый день. Кто может подсказать - какие вообще сейчас цены на титановый прокат? А то наши поставщики их так взвинтили, что я даже не знаю - может в другом месте взять?
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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Re: Где купить титан?

Сообщение Venik » Сегодня, 16:03

Ну а как вы хотели? Все дорожает и титан - не исключение. Однако надо иметь ввиду, что разные поставщики устанавливают разную наценку. Да и закупочная цена может отличаться, и из-за этого цены такие разные в разных фирмах. Надо у крупных поставщиков этот металл брать - зачастую это намного выгодней бывает. Вот здесь, например, можете посмотреть какая сейчас цена на титановый прокат: https://super-splav.ru/titan
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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Re: Где купить титан?

Сообщение Lionel » Сегодня, 16:07

Спасибо за наводку. Цены и правда весьма выгодные. А вы не знаете какие у них минимальные партии? Хотя там ведь есть контакты этой фирмы - надо с ними связаться и все разузнать
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