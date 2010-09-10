Сообщение derigor » 38 минут назад

Кто учился в музыкальной школе играть на гитаре, сколько времени у вас это заняло? Возможно ли во взрослом возрасте научиться? А то дома гитара стоит без дела, так хоть начну играть. Пробовал сам заниматься, не хватило терпения.