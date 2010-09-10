Играть на гитаре
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Играть на гитаре
Кто учился в музыкальной школе играть на гитаре, сколько времени у вас это заняло? Возможно ли во взрослом возрасте научиться? А то дома гитара стоит без дела, так хоть начну играть. Пробовал сам заниматься, не хватило терпения.
Re: Играть на гитаре
derigor писал(а):Кто учился в музыкальной школе играть на гитаре, сколько времени у вас это заняло? Возможно ли во взрослом возрасте научиться? А то дома гитара стоит без дела, так хоть начну играть. Пробовал сам заниматься, не хватило терпения.
А ещё если человек умеет играть на гитаре, он душа компании. Так что полезный навык.
2 сообщения • Страница 1 из 1
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