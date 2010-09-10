Играть на гитаре

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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 163
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Играть на гитаре

Сообщение derigor » 38 минут назад

Кто учился в музыкальной школе играть на гитаре, сколько времени у вас это заняло? Возможно ли во взрослом возрасте научиться? А то дома гитара стоит без дела, так хоть начну играть. Пробовал сам заниматься, не хватило терпения.
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 163
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Играть на гитаре

Сообщение derigor » 29 минут назад

derigor писал(а):Кто учился в музыкальной школе играть на гитаре, сколько времени у вас это заняло? Возможно ли во взрослом возрасте научиться? А то дома гитара стоит без дела, так хоть начну играть. Пробовал сам заниматься, не хватило терпения.

А ещё если человек умеет играть на гитаре, он душа компании. Так что полезный навык.
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