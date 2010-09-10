Магнитола
Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.
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Магнитола
Доброго времени суток. Мой муж давно уже мечтает поменять старую магнитолу на современную, с сенсорным экраном. Скоро у него день рождения и решила ему сделать такой подарок. Порекомендуйте, пожалуйста, проверенную вами компанию, которая занимается установкой таких устройств! Благодарю заранее!
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