Магнитола

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1604
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Магнитола

Сообщение klonik » Сегодня, 13:51

Доброго времени суток. Мой муж давно уже мечтает поменять старую магнитолу на современную, с сенсорным экраном. Скоро у него день рождения и решила ему сделать такой подарок. Порекомендуйте, пожалуйста, проверенную вами компанию, которая занимается установкой таких устройств! Благодарю заранее!
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