Магнитола
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Магнитола
Доброго времени суток. Мой муж давно уже мечтает поменять старую магнитолу на современную, с сенсорным экраном. Скоро у него день рождения и решила ему сделать такой подарок. Порекомендуйте, пожалуйста, проверенную вами компанию, которая занимается установкой таких устройств! Благодарю заранее!
Re: Магнитола
Приветствую всех. Моя подруга недавно тоже поменяла свою старую магнитолу. Сейчас у нее современная магнитола teyes spro . Ее даже магнитолой не назовешь, это маленький телевизор с огромным функционалом. Поддерживает 4G, приложения не тормозят, все работает четко и быстро. Менеджеры ей помогли с выбором устройства, а специалисты установили его очень быстро. Так что, однозначно рекомендуем этих ребят.
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