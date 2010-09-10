Магнитола

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1605
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Магнитола

Сообщение klonik » Вчера, 13:51

Доброго времени суток. Мой муж давно уже мечтает поменять старую магнитолу на современную, с сенсорным экраном. Скоро у него день рождения и решила ему сделать такой подарок. Порекомендуйте, пожалуйста, проверенную вами компанию, которая занимается установкой таких устройств! Благодарю заранее!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1607
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Магнитола

Сообщение zevc » Вчера, 22:49

Приветствую всех. Моя подруга недавно тоже поменяла свою старую магнитолу. Сейчас у нее современная магнитола teyes spro . Ее даже магнитолой не назовешь, это маленький телевизор с огромным функционалом. Поддерживает 4G, приложения не тормозят, все работает четко и быстро. Менеджеры ей помогли с выбором устройства, а специалисты установили его очень быстро. Так что, однозначно рекомендуем этих ребят.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Автомобили и эксплуатация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя