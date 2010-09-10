Сообщение zevc » Вчера, 22:57

Здравствуйте, я творческий человек. Постоянно развиваюсь, при этом хочу затронуть ни одну сферу. Тут услышала, что покупают аккаунты в мессенджере Discord. Подруга сказала, что мне будет аккаунт очень полезен. Как думаете, стоит брать или нет?