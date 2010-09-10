Подскажите
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Подскажите
Руководство компании, в которой я работаю, хочет внедрить программный продукт от компании JEDAI. Я о ней никогда не слышала, можете рассказать на основе чего она вообще работает? И эффективна ли сама программа?
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