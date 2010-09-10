Подскажите
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Подскажите
Руководство компании, в которой я работаю, хочет внедрить программный продукт от компании JEDAI. Я о ней никогда не слышала, можете рассказать на основе чего она вообще работает? И эффективна ли сама программа?
Re: Подскажите
На самом деле компания JEDAI с каждым годом становиться все популярнее и востребование. За ее плечами более 100 проектов, имеется большой опыт в компаниях производителей и розничных сетях. Она оперативно контролирует текущую ситуацию в магазине, автоматизирует мониторинг цен на вашу продукцию и продукцию конкурентов. Очень долго на самом деле объяснять, одним словом тут не объяснишь. Поэтому я вам рекомендую пройти по этой ссылке https://jedai.tech и ознакомиться с этой компанией лично. Думаю, что сами сможете узнать, что вам нужно и интересно.
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