Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1608
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 14:39

Руководство компании, в которой я работаю, хочет внедрить программный продукт от компании JEDAI. Я о ней никогда не слышала, можете рассказать на основе чего она вообще работает? И эффективна ли сама программа?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1610
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 21:28

На самом деле компания JEDAI с каждым годом становиться все популярнее и востребование. За ее плечами более 100 проектов, имеется большой опыт в компаниях производителей и розничных сетях. Она оперативно контролирует текущую ситуацию в магазине, автоматизирует мониторинг цен на вашу продукцию и продукцию конкурентов. Очень долго на самом деле объяснять, одним словом тут не объяснишь. Поэтому я вам рекомендую пройти по этой ссылке https://jedai.tech и ознакомиться с этой компанией лично. Думаю, что сами сможете узнать, что вам нужно и интересно.
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