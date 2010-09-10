Открытки

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1608
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Открытки

Сообщение klonik » Вчера, 17:03

Привет, у меня к вам вот какой вопрос. Вам бы было приятно в свой выходной, воскресенье получить открытку с добрым утром вместе с приятными пожеланиями?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1610
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Открытки

Сообщение zevc » Вчера, 21:13

Привет, если ты имеешь в виду открытки, которые отправляют по мессенджеру, то я люблю. Люблю, когда открытки разные, красочные и веселые. Сама тоже люблю посылать, не простые яркие с интересными пожеланиями. Например, если речь зашла про пожелание доброго утра оскресенья, то тут https://hvoto.com/otkrytki-dobroe-utro-voskresenja/ очень много различных открыток. Можно хоть каждую неделю слать и повторов даже не получиться. А вы сами-то любите получить веселые открытки?
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