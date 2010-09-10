Сообщение Изаура » Вчера, 20:15

Подскажите, пожалуйста, где в Рязани можно приобрести качественные кровельные материалы по разумным ценам?



Возможно, вы знаете какие-то проверенные места, где можно купить такие материалы? Буду очень признательна за информацию.