Качественные кровельные материалы

Строим сами. Обсуждаем подрядчиков, материалы, сметы, технологии строительства, проекты.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Качественные кровельные материалы

Сообщение Изаура » Вчера, 20:15

Подскажите, пожалуйста, где в Рязани можно приобрести качественные кровельные материалы по разумным ценам?

Возможно, вы знаете какие-то проверенные места, где можно купить такие материалы? Буду очень признательна за информацию.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 163
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Качественные кровельные материалы

Сообщение Буцефалия » Вчера, 21:12

Уточните, пожалуйста, что именно вы хотите приобрести? Если речь идёт о кровельных материалах, то здесь есть из чего выбрать: это и фальцевая кровля, и металлочерепица, и различные комплектующие для монтажа. Если вам нужны кровельные материалы, вы можете обратиться в компанию «Металл Профиль» в Рязани. Адрес сайта компании: https://ryazan.metallprofil.ru цены в компании вполне доступные и конкурентоспособные. А ассортимент настолько широк, что, кажется, там можно найти всё необходимое. Поэтому, если вы не хотите покупать материалы по отдельности в разных магазинах, воспользуйтесь моим советом и обратитесь в «Металл Профиль».
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Частное строительство»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей