Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1610
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 21:59

Всем привет, сейчас ведь многие зарубежные компании ушли с нашего рынка. Но смотрю, что многие все равно приобретают зарубежные товары. Мне стало интересно, как это они делают.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1608
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 21:59

Привет, да, действительно, многие зарубежные производители свернули свою деятельность на территории нашей страны. Многие привыкли к зарубежным товарам и испытывают некие трудности. Но ведь сейчас есть предоплаченные карты, которые очень сильно выручают. Они являются надежным помощником в онлайн-покупках. Об этом ты можешь почитать тут https://telegraf.news/press-relizi/cerv ... -pokupkah/ . Сейчас многие вот таким вот способом совершают покупки. А чтобы купить эту карту, необходимо найти еще и хороший сервис.
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