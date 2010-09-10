Подскажите
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Подскажите
Всем привет, сейчас ведь многие зарубежные компании ушли с нашего рынка. Но смотрю, что многие все равно приобретают зарубежные товары. Мне стало интересно, как это они делают.
Re: Подскажите
Привет, да, действительно, многие зарубежные производители свернули свою деятельность на территории нашей страны. Многие привыкли к зарубежным товарам и испытывают некие трудности. Но ведь сейчас есть предоплаченные карты, которые очень сильно выручают. Они являются надежным помощником в онлайн-покупках. Об этом ты можешь почитать тут https://telegraf.news/press-relizi/cerv ... -pokupkah/ . Сейчас многие вот таким вот способом совершают покупки. А чтобы купить эту карту, необходимо найти еще и хороший сервис.
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