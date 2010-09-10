Эпоксидная смола с отвердителем

А у вас есть хобби? Хобби и увлечения обсуждаем здесь.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 182
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Эпоксидная смола с отвердителем

Сообщение Buneyaz » Вчера, 23:59

Для украшения интерьера выбираю эпоксидную смолу с отвердителем. Никогда еще с данным материалом не работал, поэтому сперва хочу послушать ваши рекомендации. Использовать её буду для подносов, тарелок, салфетниц и так далее.
Может кто-то из вас тоже увлекается данным хобби? CraftLiquidResi норм по качеству?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Хобби»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость