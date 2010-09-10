Эпоксидная смола с отвердителем
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Эпоксидная смола с отвердителем
Для украшения интерьера выбираю эпоксидную смолу с отвердителем. Никогда еще с данным материалом не работал, поэтому сперва хочу послушать ваши рекомендации. Использовать её буду для подносов, тарелок, салфетниц и так далее.
Может кто-то из вас тоже увлекается данным хобби? CraftLiquidResi норм по качеству?
Может кто-то из вас тоже увлекается данным хобби? CraftLiquidResi норм по качеству?
1 сообщение • Страница 1 из 1
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