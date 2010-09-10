Бетон В 15 П4 F150 W2 М200, Москва

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 183
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Бетон В 15 П4 F150 W2 М200, Москва

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 02:45

Помогите найти в Москве бетон на граните В 15 П4 F150 W2 марки М200 по самой лучшей цене. Агрегаторов цен на данный товар не существует, и если пересматривать прайс листы всех заводов и продавцов, то на это уйдет как минимум пару недель времени. Здесь https://prbz-beton.ru/ нашел его за 5653 руб. Есть ли где-то еще дешевле?
Вы где покупали?
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