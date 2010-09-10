Автомобильный сканер

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1611
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Автомобильный сканер

Сообщение klonik » Сегодня, 16:04

Была я тут в автосервисе, на диагностике, посмотреть, что стучит. Очень удивило, что мастер в первую очередь к машине какой-то приборчик подключил, на котором все и вылезло. Я так поняла, что это специальный сканер. Интересно, для себя чисто можно такой купить?
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