Автомобильный сканер
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Автомобильный сканер
Была я тут в автосервисе, на диагностике, посмотреть, что стучит. Очень удивило, что мастер в первую очередь к машине какой-то приборчик подключил, на котором все и вылезло. Я так поняла, что это специальный сканер. Интересно, для себя чисто можно такой купить?
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