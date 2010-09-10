Автомобильный сканер
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Автомобильный сканер
Была я тут в автосервисе, на диагностике, посмотреть, что стучит. Очень удивило, что мастер в первую очередь к машине какой-то приборчик подключил, на котором все и вылезло. Я так поняла, что это специальный сканер. Интересно, для себя чисто можно такой купить?
Re: Автомобильный сканер
Да можно, любой может сканер автомобильный диагностический купить, только зачем? Вот подключили вы машину, проверили, что вам это даст – все равно же придется в сервис везти на ремонт. Или вы боитесь, что вас в сервисе обманывают? На такой случай можно присутствовать на диагностике, чтобы своими глазами видеть, что там с машиной происходит. Тут уже лишних работ при всем желании не навяжешь, потому что клиент все сам видел.
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