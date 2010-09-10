Автомобильный сканер

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1612
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Автомобильный сканер

Сообщение klonik » Сегодня, 16:04

Была я тут в автосервисе, на диагностике, посмотреть, что стучит. Очень удивило, что мастер в первую очередь к машине какой-то приборчик подключил, на котором все и вылезло. Я так поняла, что это специальный сканер. Интересно, для себя чисто можно такой купить?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1614
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Автомобильный сканер

Сообщение zevc » Сегодня, 19:05

Да можно, любой может сканер автомобильный диагностический купить, только зачем? Вот подключили вы машину, проверили, что вам это даст – все равно же придется в сервис везти на ремонт. Или вы боитесь, что вас в сервисе обманывают? На такой случай можно присутствовать на диагностике, чтобы своими глазами видеть, что там с машиной происходит. Тут уже лишних работ при всем желании не навяжешь, потому что клиент все сам видел.
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