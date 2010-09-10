По каким критериям следует выбирать кредитную организацию?

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1611
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

По каким критериям следует выбирать кредитную организацию?

Сообщение klonik » Сегодня, 16:52

По каким критериям следует выбирать кредитную организацию?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1611
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: По каким критериям следует выбирать кредитную организацию?

Сообщение zevc » Сегодня, 16:53

НЕ люблю влазить в кредиты, но бывают ситуации, когда без них просто никак... Советую вам эту тему искать в статье https://render.ru/pbooks/2024-05-21?id=11306 Там все подобные вопросы хорошо расписаны. Возможно решит вашу проблему материал.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость