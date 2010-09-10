По каким критериям следует выбирать кредитную организацию?
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По каким критериям следует выбирать кредитную организацию?
По каким критериям следует выбирать кредитную организацию?
Re: По каким критериям следует выбирать кредитную организацию?
НЕ люблю влазить в кредиты, но бывают ситуации, когда без них просто никак... Советую вам эту тему искать в статье https://render.ru/pbooks/2024-05-21?id=11306 Там все подобные вопросы хорошо расписаны. Возможно решит вашу проблему материал.
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