Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1614
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 18:35

Здравствуйте, подскажите, где можно заказать эскизный проект жилого комплекса? Какие компании осуществляют полный комплекс услуг по оценке рентабельности предварительного месторасположения и создания детально проработанного архитектурного проекта?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1612
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 19:25

Доброго времени суток, эскизный проект жк можно заказать в компании DEVISION, вообще это самый на мой взгляд важный этап, на котором задаются основные параметры объекта и внешний вид, а также это становится основой для проектной и рабочей документации. В результате вы получаете детально проработанный архитектурный проект, с учетом всех необходимых норм для прохождения экспертизы и получения разрешения на строительство.
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