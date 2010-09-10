Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте, подскажите, где можно заказать эскизный проект жилого комплекса? Какие компании осуществляют полный комплекс услуг по оценке рентабельности предварительного месторасположения и создания детально проработанного архитектурного проекта?
Re: Подскажите
Доброго времени суток, эскизный проект жк можно заказать в компании DEVISION, вообще это самый на мой взгляд важный этап, на котором задаются основные параметры объекта и внешний вид, а также это становится основой для проектной и рабочей документации. В результате вы получаете детально проработанный архитектурный проект, с учетом всех необходимых норм для прохождения экспертизы и получения разрешения на строительство.
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