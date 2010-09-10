Какую музыку вы слушаете?

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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 130
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Какую музыку вы слушаете?

Сообщение Raduznaya » Вчера, 22:46

Добрый день. Хотела бы поговорить о музыке. Расскажите, что вы любите, что слушаете, какие жанры предпочитаете. А то хочется чего-то послушать, а ничего не цепляет
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Какую музыку вы слушаете?

Сообщение Пантерка » Вчера, 22:57

Современную музыку не слушаю вообще. Мне как-то больше классика по душе. Но ведь ее тоже часто слушать не будешь - под нее настрой нужен определенный, так что обычно я без музыки вообще живу
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Какую музыку вы слушаете?

Сообщение Holly » Вчера, 23:17

На счет того, что под классику нужно определенное настроение - с этим я соглашусь, пожалуй. Кстати, а как вы к неоклассике относитесь? Это современная классическая музыка, которая звучит совсем по другому и вообще, здорово отличается от того, что мы привыкли классикой называть. Мне она очень сильно нравится. Я даже на концерт такой современной классической музыки ходила: http://neoclassica.ru/ Эмоции просто непередаваемые, когда все это вживую слышишь
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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Re: Какую музыку вы слушаете?

Сообщение Lionel » Вчера, 23:34

А я блюзы люблю Да может быть это и устарело и скажете, что сейчас такое не слушают, но мне все равно. Главное, что мне очень нравится такая музыка! Душой под нее отдыхаю
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