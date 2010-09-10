Сообщение zevc » Сегодня, 14:21

Доброго времени суток. Для своего магазина хочу найти поставщиков из Европы, все же не хочется терять такое количество покупателей, которым очень нравились напитки от ведущих мировых брендов. Столько времени прошло, но люди все равно надеются найти их на прилавках. Подскажите, какая компания поставляет такие продукты из Европы?