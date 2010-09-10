Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1616
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 14:21

Доброго времени суток. Для своего магазина хочу найти поставщиков из Европы, все же не хочется терять такое количество покупателей, которым очень нравились напитки от ведущих мировых брендов. Столько времени прошло, но люди все равно надеются найти их на прилавках. Подскажите, какая компания поставляет такие продукты из Европы?
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