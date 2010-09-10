Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Доброго времени суток. Для своего магазина хочу найти поставщиков из Европы, все же не хочется терять такое количество покупателей, которым очень нравились напитки от ведущих мировых брендов. Столько времени прошло, но люди все равно надеются найти их на прилавках. Подскажите, какая компания поставляет такие продукты из Европы?
Re: Подскажите
Здравствуйте! Моя сестра работает продавцом в магазине за углом. Когда она домой принесла настоящее пепси, я очень удивилась, ведь их сейчас нигде нет, практически. Она сказала, что ее директор начал закупаться такими продуктами через Импорттрейд . Теперь, помимо таких напитков, у них еще есть и другие оригинальные продукты, которые у нас прежде не продавались. Говорит, что их очень быстро раскупают.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей