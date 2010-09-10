Сообщение zevc » 23 минуты назад

Здравствуйте, на днях мы с мужем очень сильно поругались. И мне моя подруга посоветовала обратиться в Телеграмм к боту психологу Асе. Что это за Ася? И чем она мне смогла помочь, ведь это неживой человек психолог?