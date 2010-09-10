Консультация психолога онлайн

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1616
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Консультация психолога онлайн

Сообщение zevc » 23 минуты назад

Здравствуйте, на днях мы с мужем очень сильно поругались. И мне моя подруга посоветовала обратиться в Телеграмм к боту психологу Асе. Что это за Ася? И чем она мне смогла помочь, ведь это неживой человек психолог?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей