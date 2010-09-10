Консультация психолога онлайн
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Консультация психолога онлайн
Здравствуйте, на днях мы с мужем очень сильно поругались. И мне моя подруга посоветовала обратиться в Телеграмм к боту психологу Асе. Что это за Ася? И чем она мне смогла помочь, ведь это неживой человек психолог?
Re: Консультация психолога онлайн
Добрый день, если вы имеете в виду вот эту Асю https://getasya.ru/ , то зря вы ее недооцениваете. Дело в том, что, конечно какие-то серьезные психологические вопросы она не решит. А вот в вопросе общения, выражения чувств. Или же нужно вам разобраться в своих мыслях или просто пообщаться. То она да, с этими вопросами вам поможет. Конечно, ни один робот не заменит человека психолога. Но зато бот всегда на связи. Вы будете получать моментальные ответы без ожидания. И самое главное, что они будут полностью индивидуальны и конфиденциальны.
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