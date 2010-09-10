Сообщение Venik » Сегодня, 18:03

Я лично при выборе не на производителя, а на ценю смотрю в первую очередь. Ну а что? Я понимаю, если бы какое-то супер-сложное оборудование было. А тут всего лишь насос. Так что какой подешевле, тот и беру