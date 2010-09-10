Где насос СОЖ купить?
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Где насос СОЖ купить?
Добрый день. Нам насос СОЖ нужен для токарного станка. Подскажите, пожалуйста, надежного поставщика такого оборудования. И еще вопрос - какого производителя лучше выбирать?
Re: Где насос СОЖ купить?
Я лично при выборе не на производителя, а на ценю смотрю в первую очередь. Ну а что? Я понимаю, если бы какое-то супер-сложное оборудование было. А тут всего лишь насос. Так что какой подешевле, тот и беру
Re: Где насос СОЖ купить?
Да вот не все так просто. У меня китайский насос, например, через три месяца сломался. А его на Али заказывал, так там по гарантии вернуть такая морока, что я в итоге просто плюнул и купил новый насос. Потом сам себя ругал, что из-за жадности понес двойные расходы. Так что лучше сразу надежный бренд выбирать, например, Миксан. Вот здесь можно их насос СОЖ для токарного станка приобрести: https://itltech.ru/nasosnoe-oborudovani ... lantpumps/
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