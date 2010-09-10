Где закупать хлорпарафин?
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Где закупать хлорпарафин?
Наша фирма занимается производством строительных материалов и для придания им огнестойких свойств мы используем хлорпарафин. Подскажите хорошего поставщика этого сырья, а то у нас сейчас с ним проблемы.
Re: Где закупать хлорпарафин?
Я раньше работал на одном предприятии, так мы там хлорпарафин из Китая закупали. Это было реально выгодней даже с учетом доставки. Но это было давно. Сейчас может что-то изменилось
Re: Где закупать хлорпарафин?
Не знаю как это было раньше, а сейчас подобное сырье намного выгодней и разумней покупать напрямую у российского производителя. Там не только выгодней цены и не приходится оплачивать столько дорогую доставку, но еще и качество сырья заметно ниже. Так что можете вот здесь хлорпарафин купить: https://teh-impex.ru/katalog/retardant/chloroparaffin/
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